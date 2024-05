Limitazioni alla viabilità in occasione della partita tra Como e Cosenza in programma venerdì alle 20.30 al Sinigaglia. Una sfida molto attesa in quanto decisiva per la promozione degli azzurri in serie A. I provvedimenti riguarderanno l’area attorno allo stadio cittadino e il lungolago.

A partire dalla 14.30 scatterà il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Sinigaglia, viale Puecher, viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia (tra piazzale Somaini e viale Rosselli), via Campo Garibaldi, via Vacchi e via Martinelli.

Il divieto di sosta riguarderà anche l’intera via Recchi, viale Rosselli (da via Recchi a piazzale Santa Teresa) e piazzale San Rocchetto.

Esclusivamente per i residenti sarà consentito il doppio senso di circolazione lungo viale Masia, nel tratto compreso tra viale Rosselli e via Sinigaglia.

Anche i pedoni non potranno passare tra l’area dei Giardini a Lago, viale Vittorio Veneto e Largo Borgonovo.

Le limitazioni riguarderanno anche l’area di sosta di Lazzago, vicino alla stazione ferroviaria Grandate-Breccia, dove è previsto l’arrivo delle auto dei tifosi della squadra avversaria. Il parcheggio alternativo sarà quello dell’area di interscambio in via San Bernardino da Siena vicino alla stazione di Camerlata.

I tifosi del Cosenza, dall’area di via Colombo a Lazzago saranno poi trasferiti con navetta allo stadio Sinigaglia.

Al termine della partita, in caso di promozione, verrà riproposta l’ordinanza della polizia locale di domenica 5 maggio, quindi indicativamente dalle 22.30, non si transiterà più sul lungolago. I mezzi provenienti da via Torno/ Sant’Agostino e via Foscolo saranno indirizzati verso via Leopardi e potranno percorrere in deroga ai divieti le corsie riservate normalmente ai mezzi pubblici lungo l’asse via Sauro, viale Battisti e via Milano. Al contrario, per i veicoli diretti sulla Lariana è consigliato il percorso via Rezzonico, via Brambilla, via Torno.