Protezione civile, da Regione 5 milioni di euro per i mezzi e le attrezzature dei volontari.

Sono stati definiti, con una delibera approvata in Giunta, su proposta dell’assessore al Territorio e alla Protezione civile, Pietro Foroni, i criteri che consentiranno ai volontari di Protezione civile dell’intero territorio lombardo di ottenere i contributi necessari per l’acquisto di mezzi di trasporto, dotazioni tecniche e attrezzature per i volontari necessari per la gestione delle emergenze.

“L’accordo – ha spiegato l’assessore – prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro complessivi nell’arco del triennio 2021-2023 rivolto agli Enti locali, tra cui Comuni e Comunità Montane. Si tratta di un sostegno concreto da parte di Regione Lombardia per continuare a perfezionare l’operatività dei volontari di Protezione civile fino ad oggi dimostrata”.

“È fondamentale ricordare – ha proseguito Foroni – che a seguito dell’emergenza sanitaria, da febbraio dello scorso anno il sistema di Protezione civile lombardo ha impiegato in modo massiccio e continuativo tutte le dotazioni in suo possesso per supportare la lotta alla pandemia, e proprio per questo motivo si è evidenziata la necessità di proseguire la politica di implementazione e ammodernamento delle dotazioni del sistema”.