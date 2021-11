Sci, presentata la prova di Bormio Coppa del Mondo maschile. “Quest’anno l’appuntamento di Coppa del Mondo è ancora più sentito perché arriva in un momento importante di rilancio economico della nostra Regione e del Paese. Ripresa a cui lo sport e, in particolare lo sci, possono e devono dare nei prossimi mesi un contributo fondamentale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Palazzo Lombardia, delle prove di Bormio di Coppa del Mondo maschile di sci di Super G e di discesa libera, in calendario il 28 e 29 dicembre. “Con le sue elevate difficoltà tecniche e con il suo incredibile fascino la pista Stelvio – ha aggiunto Fontana – è uno dei tracciati più amati del circuito mondiale”.

Il programma della manifestazione, che si svolgerà senza pubblico sugli spalti dell’arrivo, si articolerà su quattro giorni. Il 26 e il 27 dicembre sono previste la prima e la seconda prova della discesa libera maschile, il 28 la gara di discesa e il 29 il Super G maschile.