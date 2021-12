Nei giorni scorsi la riapertura della Terapia Intensiva dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. In totale su 8 posti letto a disposizione ne sono occupati 7 (da 2 pazienti comaschi mentre gli altri arrivano da fuori provincia). Su 7 persone in reparto i non vaccinati sono 6. A fare il punto della situazione è il direttore Andrea Lombardo che parla anche delle previsioni per le prossime settimane e della folla e degli assembramenti che si stanno creando durante i weekend.