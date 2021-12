Monete d’oro di Como, via libera dalla giunta cittadina al progetto di fattibilità tecnica e economica. Il tesoro comasco – cioè le mille monete d’oro romane rinvenute sotto l’ex Teatro Cressoni di via Diaz durante i lavori di scavo – sarà esposto nella chiesetta delle Orfanelle all’interno del Museo Giovio.

“Oggi in giunta abbiamo approvato la delibera che riguarda l’esposizione delle monete in città. La chiesa delle Orfanelle vivrà di vita propria rispetto al museo – ha commentato l’assessore alla Cultura, Livia Cioffi – Sarà realizzata una stanza dedicata interamente alle monere. Un piano della struttura ospiterà il tesoro comasco e alcuni reperti”. La novità interessa però i più piccoli. Verrà creato infatti un percorso dedicato ai bambini dai tre anni di età. “Nella parte bassa sarà realizzata una mini mostra – continua l’assessore – un percorso ad hoc pensato soltanto per i più piccoli”.

Il ritrovamento delle monete romane è stato indicato dagli esperti come “una scoperta eccezionale” e ha riportato l’attenzione sulla centralità storica del territorio, ma occorrerà dunque attendere il nuovo anno quando finalmente comaschi e turisti potranno ammirare il tesoro di Como allestito nella Chiesetta delle Orfanelle nel Museo Archeologico Paolo Giovio, in piazza Medaglie d’Oro.