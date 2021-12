Via Napoleona a Como, Cantù e Menaggio. Ha preso il via oggi la campagna vaccinale per la fascia dai 5 agli 11 anni. Tre gli ambulatori allestiti dall’Asst Lariana, dedicati solo ai più piccoli, con pediatri e personale specializzato e la collaborazione dei volontari.

Il primario di pediatria del Sant’Anna Angelo Selicorni sottolinea l’importanza di vaccinare i bambini in questa fascia di età. Nella prima giornata sono state 200 le adesioni e sono già oltre 3mila i bambini prenotati. Ai bambini viene somministrato il vaccino Pfizer in dose ridotta, un terzo rispetto a quello degli adulti. E’ prevista una dose di richiamo tre settimane dopo la prima.

Le voci dei genitori che accompagnano i figli: “Fiducia nella scienza, fondamentale proteggerli”