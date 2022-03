Como beffato nel finale. In 10 contro 11, i lariani sono stati a lungo in vantaggio nella gara in trasferta ad Alessandria. Ma i padroni di casa hanno pareggiato all’87’ dopo una lunga serie di tentativi di scardinare la difesa ospite. Il finale allo stadio Moccagatta è stato 1-1, nel match valido per la 27esima giornata di serie B.

Azzurri in inferiorità numerica dal 32′ della prima parte per l’espulsione di Vittorio Parigini per un fallaccio su un avversario (cartellino rosso sancito dal Var). Ma il Como ha avuto la forza di reagire, andando in vantaggio con Nino La Gumina al 39′. Calcio di rigore tirato dall’attaccante parato dal portiere dei padroni di casa, con lo stesso La Gumina che sulla respinta ha ripreso la sfera e segnato.

Nel secondo tempo i padroni di casa si sono catapultati in attacco con il portiere del Como Davide Facchin assoluto protagonista con le sue parate. E quando ormai la squadra lariana e i tifosi al seguito sentivano il sapore dei tre punti, la doccia fredda della rete dei padroni di casa, un gol realizzato da Casarini di testa su un preciso e ficcante cross di Fabbrini a tre minuti dal 90′.

Un punto che comunque muove la classifica, con i lariani in inferiorità numerica che hanno lottato come leoni fino al fischio finale.

Ora si attende il completamento delle gare della 27esima giornata. Con la vittoria per 2-1 sul Perugia il Brescia, che era reduce dall’1-1 sul Lario, è tornato in testa. Ora si attendono i risultati delle altre squadre di vertice. Il Como mantiene l’undicesimo posto con 36 punti. Sabato prossimo allo stadio Sinigaglia gli uomini di mister Giacomo Gattuso attendono la Spal.

Le gare disputate. Benevento-Cremonese 1-1, Brescia-Perugia 2-1, Ternana-Pordenone 1-0, Alessandria-Como 1-1

Le partite da disputare, oggi alle 18.30. Reggina-Vicenza, Lecce-Ascoli, Spal-Cittadella, Frosinone-Cosenza, Monza-Parma, Pisa-Crotone

La classifica provvisoria. Brescia 51 punti, Cremonese 50, Lecce 49, Benevento 47, Pisa 46, Monza 44, Ascoli 42, Frosinone, Cittadella, Perugia 41, Como 36, Reggina 35, Ternana 34, Parma 32, Spal 27, Alessandria 24, Cosenza 23, Lanerossi Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 12