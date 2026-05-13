L’Inter vince la Coppa Italia, il Como in Champions o in Europa League

Il Como nella stagione 2026-2027 giocherà in Champions o in Europa League. Niente Conference League. Il verdetto è definitivo.

L’Inter ha infatti vinto la Coppa Italia 2026, la decima per i nerazzurri, battendo in finale per 2-0 la Lazio. In semifinale la formazione si mister Cristian Chivu aveva superato proprio la compagine lariana.

Con una vittoria della Lazio – che non c’è stata – la squadra biancoceleste avrebbe conquistato uno dei due posti disponibili in Europa League, portandolo via alla quinta e alla sesta in classifica.

Invece così non sarà: a due giornate dalla fine della serie A il Como ora è sesto e non può essere raggiunto dall’Atalanta, settima (con il posto in Conference League). Quindi per la squadra di Cesc Fabregas rimangono due possibilità: arrivare tra le prime quattro (quindi in Champions), o quinta, o sesta (Europa League).

Evitate così le poco agevoli trasferte della Conference League, la terza coppa europea per importanza.

Ora si tratta di capire il piazzamento dei lariani, attesi da due partite, quella interna contro il Parma (data ancora da definire con la nota querelle tra Lega e prefetto di Roma, QUI l’articolo) e la conclusione con la trasferta di Cremona.

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