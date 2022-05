Eco-logica 2022 a Etv: è iniziato il conto alla rovescia. Domani, sabato 14 maggio, Espansione Tv accende i riflettori sulla sostenibilità e, in particolare, sulla mobilità sostenibile. Un evento in programma nella sede di Como dell’emittente lombarda, in via Sant’Abbondio.

La giornata inizierà al mattino con Eco-logica Focus: dalle 10 alle 13 un convegno di alto profilo, con testimonianze e interventi di docenti universitari, giornalisti, uomini d’impresa. Tra le conferme, Edoardo Croci, docente della Bocconi, ambientalista, già assessore all’Ambiente di Milano. E poi Gianpiero Mastinu, professore ordinario di Costruzione di veicoli al Politecnico di Milano, Paolo Corazzon, meteorologo e divulgatore scientifico, Germano Dottori, consigliere scientifico della rivista italiana di geopolitica Limes, che parlerà della situazione internazionale dopo la guerra russo-ucraina.

Ancora, Guido Martinelli e Alberto Toneatto, presidente e amministratore delegato di Asf Autolinee, e una testimonianza dal mondo dell’impresa con Andrea Durante di Eldor Corporation. Si proseguirà con Massimo Moscardi, giornalista di Espansione Tv e con il pilota di auto ecologiche Nicola Ventura. Chiuderanno i lavori Luca Levrini, presidente della Fondazione Alessandro Volta, organizzatore del Festival della Luce e il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco Marco Galimberti. Modera la mattinata Tessa Gelisio, conduttrice televisiva da sempre vicina alle tematiche ambientali.

Al mattino, quindi il focus sulla sostenibilità. Al pomeriggio, sempre nella sede di EspansioneTv di via Sant’Abbondio e sempre sabato 14 maggio, spazio a un’altra iniziativa, Eco-logica Experience. Per i più piccoli, un affascinante laboratorio sulla sostenibilità curato dall’Istituto Matilde di Canossa. Gli adulti potranno invece provare le ultime auto ecologiche arrivate sul mercato, con un test drive gratuito e aperto a tutti. Per prenotare è sufficiente inviare una mail a ecologica@espansionetv.it chiamare in orario d’ufficio lo 031330061.