Barcellona, Fabregas è il nome scelto per il dopo Flick

Il Barcellona ha scelto Cesc Fabregas come allenatore. Non subito, ma in prospettiva futura. La notizia rimbalza dalla Catalogna ed è stata rivelata dal podcast “Barça Reservat”.

La società blaugrana ha confermato fino al 2028 (con una opzione per il 2029) l’attuale tecnico, il tedesco Hansi Flick. Ma l’idea è di ingaggiare, tra qualche stagione, proprio Fabregas. Il club si sarebbe già mosso mandando il suo dirigente Alejandro Echevarría sul Lario a parlare con Fabregas negli scorsi mesi.

L’attuale mister del Como tra l’altro è originario proprio della Catalogna, del paese di Arenys del Mar, dove è nato nel 1987 ed è sempre stato tifoso del Barcellona, club nel cui vivaio è cresciuto dal 1997 e 2003. Poi il passaggio all’Arsenal e il ritorno a Barcellona, dove ha giocato tra 2011 e 2014.

