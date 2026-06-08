Rally Valle Intelvi 2026, le immagini con i protagonisti

Il 18° Rally della Valle Intelvi ha un nome nuovo nell’albo d’oro: sono Alessandro Re e Daniel Pozzi i vincitori del quarto round della Coppa Rally Zona 3 2026 a bordo della Skoda Fabia Rs Rally2. Una nuova gioia sulle strade di casa per Re, dopo il primo posto al Rally Aci Como-Villa d’Este 2025.

La gara è andata in scena nel weekend con dieci prove speciali nel territorio della Valle Intelvi, con organizzazione di Aci Como al fianco di Valle Intelvi Corse e Asd Rally dei Laghi. Molto apprezzati dagli equipaggi i tratti cronometrati disegnati in tutte le località del territorio. Partenza e arrivo sono stati a San Fedele, il parco assistenza a Porlezza. Al via 69 equipaggi.

Alla premiazione erano presenti gli amministratori della zona, esponenti delle forze dell’ordine, il consigliere regionale Anna Dotti e il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca. Al loro fianco il presidente di Aci Como, Enrico Gelpi.

L’affermazione di Re e Pozzi è giunta dopo una due-giorni decisamente vissuta all’insegna del dualismo del driver lariano con Andrea Spataro. Il vincitore delle ultime tre edizioni, in coppia con Omar Piras si era portato al comando dopo la prima giornata di gara e quattro speciali vinte. Alla ripartenza di domenica mattina la sua Citroen C3 Wrc+ non si è messa in moto e Spataro ha dovuto deporre le armi a vantaggio di Re che a quel punto non ha avuto rivali andando a vincere i quattro tratti di giornata.

Re ha staccato tutti gli avversari a partire dal sorprendente Michele Mazzoni, secondo assoluto insieme a Matteo Olivo (Skoda Rs); il pilota di Centro Valle ha stupito tutti con una condotta rapida, precisa e costante capace di tenere alle spalle avversari più accreditati. In primis Riccardo Pederzani, terzo assoluto (Skoda Rs) in coppia con la bergamasca Martina Omacini; per il giovane varesino è il terzo podio in quattro anni al Valle Intelvi.

Tra le scuderie doppietta comasca con la Bluthunder Racing davanti alla Val Senagra Corse.

Per quanto riguarda i premi speciali. Alex Re e Daniel Pozzi in quanto primi assoluti, si sono aggiudicati il Memorial Enrico Manzoni, dedicato allo storico promoter di questa corsa. Per aver assegnato il maggior distacco ai secondi di classe nella Ps1 e nella ps7, Paolo Libertini e Lucia Curti (Peugeot 106 A6) hanno vinto i Trofei Graziella Manzoni e Nando Prada.

I rally sul Lario torneranno nel fine settimana del 7 e 8 novembre, con il Trofeo Aci Como-Villa d’Este. Anniversari da festeggiare per l’evento, alla sua 45esima edizione nell’anno in cui gli organizzatori di Aci Como festeggiano il primo secolo di vita dell’ente, che fu fondato nel 1927.

La corsa avrà ancora validità di campionato italiano, visto che è stata inserita nel Tricolore Rally Challenger.