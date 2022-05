Al via questa mattina il motoraduno “DoppiaVela”, l’undicesimo, organizzato per far conoscere le bellezze naturali e paesaggistiche del Lago di Como e per rafforzare la collaborazione tra le associazioni dei vari corpi di Polizia (personale in pensione ed in attività). In tutto 110 moto.

“Il raduno è organizzato ogni anno in una regione diversa, quest’anno facciamo questo percorso. L’ultimo era a Firenze” ha spiegato il responsabile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Pietro Marcotriggiano.

A tutti i partecipanti è stata consegnata una pettorina con il logo dell’evento. La partenza alle 9 a Erba. Poi le moto hanno seguito il percorso Mandello del Lario (visita al museo della Moto Guzzi), Dongo, Porlezza, Val d’Intelvi, quindi Argegno e – infine – lungo la Regina vecchia arriveranno nel tardo pomeriggio in riva a Cernobbio.

Domani la ripartenza da Albavilla.

Il logo 2022 studiato dall’artista Federica Marcotriggiano che ha voluto mettere in luce il Lario e la celebre Lucia.