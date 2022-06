(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Caldo e afa con temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento e notti tropicali, cioè in cui si registreranno temperature di 26/28°C fino alla mezzanotte. Per i prossimi giorni le notizie sul fronte meteorologico non sono per nulla buone: l’anticiclone Scipione diventerà sempre più potente e farà aumentare considerevolmente le temperature su quasi tutta l’Italia. Dopo una brevissima parentesi leggermente meno calda, attesa per Sabato 18, già da Domenica 19 farà sempre più caldo e il picco lo raggiungeremo tra il solstizio d’Estate (Martedì 21), che rischia di diventare il più caldo dal 2003 (il Giugno più caldo della storia climatica italiana insieme al 2019) e Mercoledì 22. I valori termici in questa fase toccheranno picchi di 40°C su molte città della Pianura Padana, come a Bologna, Ferrara, fino a 37/38°C a Milano, Mantova, Pavia, Bolzano, 36°C a Roma, Terni, Firenze. Inizierà a fare tanto caldo anche al Sud, con valori superiori ai 36°C su quasi tutte le città. Insomma molti record potrebbero crollare e segnare dunque un pezzo di storia climatica del nostro Paese. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. secondo cui questa terza ondata di calore africano ci farà vivere anche le fastidiose notti tropicali. Questo termine ha un significato ben preciso: è un indicatore climatico che identifica il numero di notti nell’anno con temperatura minima maggiore di 20°C. Nei prossimi giorni si prevedono valori termici addirittura di 26/28°C fino alla mezzanotte su molte città del Centro-Nord. Nel dettaglio: – Venerdì 17. Al nord: sole e caldo. Al centro: temporali tra Abruzzo, Lazio e Molise. Al sud: temporali pomeridiani sugli Appennini. – Sabato 18. Al nord: soleggiato, un po’ meno caldo. Al centro: sole prevalente. Al sud: qualche temporale pomeridiano su Sicilia e Calabria. – Domenica 19. Al nord: tutto sole e caldo in aumento. Al centro: ampiamente soleggiato. Al sud: nubi irregolari soltanto sui monti. (ANSA).