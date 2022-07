Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, con un videomessaggio postato sui social si rivolge ai tifosi del Como per annunciare l’incontro di domani a Palazzo Cernezzi con i vertici della società. Appuntamento alle 11 nel suo ufficio in Comune con Carlalberto Ludi, direttore generale e l’amministratore Dennis Wise.

Rapinese parla da Bormio, ossia da dove inizierà il ritiro la squadra lariana guidata da Giacomo Gattuso: “Mi trovo a Bormio nel campo che da domani verrà usato dal Como 1907” dice. “Sono venuto a controllare la qualità del verde, direi che il prato è a posto, voglio rassicurare tutti. La seconda notizia è che domani alle 11 incontrerò Ludi e Wise perchè è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Di conseguenza domani inizieremo a gettare le basi di tutto quello che ci siamo detti in campagna elettorale”.

Le prime scuse da sindaco

In chiusura del messaggio Rapinese poi si scusa con tutte le persone alle quali non riesce a rispondere in queste ore. “Sono subissato di messaggi, domani mattina prima dell’incontro con Ludi e Wise parlerò con il segretario generale per organizzare al meglio la mia segreteria” chiarisce. “Perchè non rispondere alle persone è una cosa che mi irrita, ma non sono ancora sufficientemente organizzato e mi scuso”. Sono le prime scuse da sindaco, ha precisato. “Appena lo staff di segreteria sarà a posto risponderemo a tutti in tempo zero”.