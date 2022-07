Il caldo torrido non darà tregua almeno per un’altra settimana e l’assenza di piogge durerà ancora molto. È il quadro preoccupante tracciato ormai da giorni e che non sembra essere destinato a volgere al meglio. A fronte di questa situazione, Regione Lombardia ha raggiunto quindi un altro accordo con i gestori dei bacini idroelettrici per ulteriori rilasci di acqua nel Lago di Como che è sempre più in secca.

Tra i bacini lombardi, è quello infatti che mostra i dati più critici. Oggi-in base al monitoraggio degli Enti regolatori dei grandi laghi– il livello del Lario rimane stabile a 38,6 cm sotto lo zero idrometrico. Valori molto vicini quindi alla soglia limite di -40 cm. L’afflusso di acqua (alle 15) era di 85,9 metri cubi al secondo mentre il deflusso di 102,6. La percentuale di riempimento è all’1,2%.

“Necessari enormi sacrifici”

In base all’ultimo accordo, fanno sapere dalla Regione, “nel Lago di Como arriveranno in media 6 milioni di metri cubi d’acqua al giorno fino al 25 luglio”. L’assessore lombardo alla Montagna Massimo Sertori ha spiegato che a giugno la stagione irrigua è iniziata con solamente il 38% delle risorse idriche di cui normalmente dispone il sistema lombardo. Una situazione che potrà essere tamponata-secondo Sertori- “con enormi sacrifici”. La Regione, si legge ancora nella nota, continuerà dunque le “interlocuzioni con il governo” per trovare “soluzioni a medio lungo termine” in grado di “affrontare la problematica della scarsità idrica e cambiamenti climatici”.

Preoccupano i livelli di ozono

L’anticiclone africano-chiamato Apocalisse4800- potrebbe culminare in temperature fino a 40°C nella prima parte della prossima settimana. L’afa non mollerà la presa almeno sino al 20 luglio e si aspettano notti tropicali con temperature superiori ai 22°C. Ma non fa solamente molto caldo. Il forte irraggiamento solare di questi giorni ha anche favorito l’incremento delle concentrazioni di ozono in gran parte del territorio lombardo. La soglia è stata superata per due giorni consecutivi in provincia di Como, con 219 µg/m3 nella stazione di Cantù.