Furto al supermercato, denunciato un 31enne residente a Cremona. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti ieri pomeriggio in via Magenta. L’addetto alla sicurezza della In’s ha segnalato la presenza di un giovane che, con fare sospetto, con uno zaino in spalla si era avvicinato al banco frigo. L’uomo si era poi avviato all’uscita senza pagare, ma l’operatore lo ha fermato e ha accertato che nello zaino nascondeva formaggi e yogurt per un totale di circa 20 euro. Ha dunque chiamato la polizia per denunciare l’accaduto.

Gli agenti hanno portato ilo giovane in questura e hanno accertato che era destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Como. E’ stato denunciato per furto aggravato e per il mancato rispetto del provvedimento.