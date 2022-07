(ANSA) – WASHINGTON, 31 LUG – Ivana Trump è stata sepolta nel golf club dell’ex marito a Bedminster, in New Jersey, in questi giorni al centro della cronaca per aver ospitato un torneo sponsorizzato dall’Arabia Saudita. Lo rivela il New York Post pubblicando anche una foto della lapide della socialite, morta il 24 luglio a 73 anni. La tomba si trova in un’area fiorita, vicino alla prima buca del campo, che Donald Trump nel 2017 decise di adibire a cimitero di famiglia. Lo stesso ex presidente ha dichiarato di voler essere sepolto lì. Secondo alcuni media americani quella della ‘tomba di famiglia’ sarebbe solo una scusa utilizzata da Trump per ottenere sgravi fiscali. Secondo la legge del New Jersey, infatti, qualsiasi terreno dedicato usato come cimitero è esente da tutte le tasse, aliquote e valutazioni. Le società cimiteriali sono anche specificamente esentate dal pagamento di tasse immobiliari o sulla proprietà e persino quelle di successione. Erano almeno dieci anni che l’ex presidente Trump pianificava di costruire un cimitero nel suo club. Nel 2012 l’intenzione era quella di creare un mausoleo per se stesso, un’idea poi parzialmente ridimensionata con l’idea di un cimitero di famiglia con oltre 1.000 tombe. Poi è stata la volta di un "cimitero di famiglia con 10 lotti", secondo quanto riportato dal Washington Post, quindi di un camposanto con oltre 284 posti. (ANSA).