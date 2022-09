Prima partita in panchina per il nuovo allenatore del Como, Moreno Longo. Dopo due settimane piene di lavoro, complice la sosta per gli impegni delle nazionali, domani alle 20.30 i lariani saranno impegnati in trasferta contro il Cosenza. Il mister alla vigilia dell’esordio ha ammesso di essere “curioso” di come i suoi uomini concretizzeranno sul campo quanto fatto in allenamento. “E’ un percorso che inizia” ha detto “e deve partire dalla mentalità”



Inevitabile una riflessione sulla situazione attuale con il Como che dall’inizio del campionato ha raccolto poco, nonostante una campagna acquisti che ha fatto parlare tutto il mondo del calcio nazionale e internazionale con l’arrivo del campione spagnolo, Cesc Fabregas. Longo ha a disposizione – come lui stesso ha dichiarato – una rosa che gli offre più opportunità a partire proprio dalla versatilità e dall’esperienza di Fabregas. Sotto l’aspetto tecnico quindi sta sperimentando e la situazione è in divenire. Il banco di prova di domani darà già delle indicazioni.

I convocati

Tommaso Arrigoni, Daniele Baselli, Luis Binks, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Andrea Cagnano, Enrico Celeghin, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Patrick Cutrone, Jacopo Da Riva, Filippo Delli Carri, Cesc Fàbregas, Paolo Faragò, Alessandro Gabrielloni, Simone Ghidotti, Alessio Iovine, Leonardo Mancuso, Cas Odenthal, Vittorio Parigini, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Luca Vignali, Mauro Vigorito