L’esordio in panchina del nuovo mister Moreno Longo non mette fine al periodo negativo del Como, sconfitto in trasferta a Cosenza. 3-1 il risultato finale, con i lariani che restano bloccati a 3 punti dopo 7 giornate.

Il Como scende in campo con Cesc Fabregas capitano. Dopo 32 minuti di gioco sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con un diagonale di D’Urso che batte Ghidotti. Gli ospiti provano a reagire ma cinque minuti dopo il Cosenza raddoppia. Questa volta è Rigione a superare l’estremo difensore lariano.

Sotto di due gol, la squadra di mister Longo prova comunque a reagire subito e accorcia le distanze con un’azione decisa di Vignali. All’intervallo il risultato è di 2-1 per i padroni di casa.

Nella ripresa gli ospiti provano a riportarsi in parità senza successo. Al 36’ il Como resta in dieci uomini per l’espulsione per doppia ammonizione di Blinks. Passano 3 minuti e il Cosenza ne approfitta per il ko definitivo. Calcio d’angolo e Meroni di testa segna la rete del 3-1.

Il Como tornerà in campo allo stadio Sinigaglia domenica 9 ottobre contro il Perugia.