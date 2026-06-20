Tommaso Paradiso celebra il Como in Champions

Anche Tommaso Paradiso rende omaggio al Como. Il popolare cantante – peraltro tifoso della Lazio – in una strofa del nuovo singolo “Agitare Coca Cola” cita l’exploit della formazione lariana con la frase “pazza come il Como in una notte di campioni”. Un ulteriore tributo per una squadra che è sempre di più sotto i riflettori in Italia e nel mondo.

Sul mercato sembra più traballante la conferma di Nico Paz, con il giocatore che sarebbe stato messo sul mercato dal Real Madrid per fare cassetta. La società lariana sta comunque cercando di arrivare ad un accordo che possa essere soddisfacente per entrambe le parti. Ma non è un cammino semplice.

Sul fronte stadio, sono stati completati i lavori di posa nel terreno dei pali che saranno la base della fondamenta della nuova curva dei tifosi locali. I tempi sono stati rispettati pienamente. Ora si passerà alla costruzione, il primo passo sarà gettare la platea con il magrone – un particolare tipo di calcestruzzo – per poi iniziare a mettere i ferri della fondazione strutturale.

Vanno avanti anche le opere di allargamento del campo, lavoro da chiudere entro fine luglio, quando al Sinigaglia andrà in scena la Como Cup. La società ha già messo in vendita i biglietti per l’evento che scatterà il 28 luglio e ha definito i due gruppi di squadre che si sfideranno prima di procedere con le gare decisive che assegneranno il trofeo. Nei turni preliminari da una parte si sfideranno Crystal Palace, Lens e Famalicao, dall’altra Como AlUla e Villarreal. La finale sarà il 1° agosto alle 20.