Su rotaie viaggiano sempre più passeggeri. Per la prima volta dopo la pandemia, in Lombardia i numeri parlano di quasi 700mila utenti al giorno nonostante nell’ultimo periodo non siano mancati gli scioperi, i guasti e i disservizi per i pendolari. Gli ultimi, quelli di ieri causati da un convoglio malfunzionante a Cadorna e che si sono tradotti in ritardi e cancellazioni.

Trenord per questo, su alcune delle linee a maggiore affluenza, potenzia il servizio ferroviario. Da oggi, fanno sapere dall’azienda, saranno attive due nuove corse sulla Milano Cadorna-Asso, corse che implementeranno l’offerta pari a oltre 2.170 collegamenti giornalieri sull’intera rete. Ma non è l’unica novità. Altri due treni Caravaggio circoleranno anche sulla linea Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago. Per quanto riguarda il potenziamento della prima linea, da Milano è stata aggiunta la corsa, in partenza da Milano Cadorna alle 14.39 e con arrivo a Erba alle 15.44. Da lì, la corsa proseguirà su bus fino ad Asso, dove l’arrivo è previsto alle 16.05.

Da Asso viene aggiunta invece la nuova corsa in partenza alle 16.33 e arrivo a Milano Cadorna alle 17.53. La corsa diretta a Erba e in partenza sempre da Asso delle 16.03 è invece sostituita da un bus, in partenza alle ore 15.53 e arrivo alle ore 16.11. Da Erba il servizio prosegue su treno, con gli stessi orari della corsa attuale ma nuova numerazione: 2660. Con le due ultime immissioni in servizio, il numero dei nuovi treni in circolazione sale a 74 a fronte dei 222 acquistati da Regione Lombardia per un investimento complessivo di 2 miliardi di euro.