Sosta dei camper a Como. Pochi stalli e polemiche. Si riaccende la questione che riguarda le aree destinate ai camper a Como. Ieri la discussione in consiglio comunale. “La tematica dei camper in città è molto complessa – ha detto il sindaco Alessandro Rapinese – Al momento gli autocaravan rappresentano un problema non soltanto nella zona di Tavernola ma allo stesso modo anche in piazzale Somaini e in viale Geno – in centro città – aree che pagano un prezzo altissimo per la presenta di camper che oltre a sottrarre parcheggi non rappresentano neanche il massimo del decoro e andrebbero sanzionati”.

Il primo cittadino non è pienamente a favore dell’ampliamento dell’area di Tavernola, in particolare in piazza Famiglia Mauri. “Occorrerebbe stabilire in che misura ampliare quella zona – ha aggiunto Rapinese – In questo caso si andrebbe a minare la disponibilità di posti auto per i residenti ma anche per l’intero quartiere”.

Secondo l’amministrazione dunque raddoppiare l’area a servizio dei camper a Tavernola non basterebbe a risolvere l’annoso problema cittadino. Infine il sindaco annuncia che a breve la partecipata del Comune, Como Servizi Urbani, oltre a gestire i parcheggi cittadini potrebbe occuparsi anche di altri servizi. “Stiamo valutando un considerevole aumento dei servizi da trasferire a Como servizi urbani – ha concluso il sindaco – Tra cui la Ztl, la concessione di suolo pubblico e anche la questione che riguarda i camper”.