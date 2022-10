(ANSA) – FIRENZE, 16 OTT – Nessun decesso per Covid nelle 24 ore in Toscana, nel mese di ottobre è la terza volta che il report giornaliero della Regione registra questo dato. Anche nel mese di settembre c’erano stati tre cicli di 24 ore senza decessi causati dalla pandemia. Con questo ultimo rilevamento le vittime in Toscana restano 10.871 dall’inizio, così suddivise per aree: 3.424 nella Città metropolitana di Firenze, 885 in provincia di Prato, 977 in quella di Pistoia, 688 a Massa Carrara, 1.017 a Lucca, 1.220 a Pisa, 817 a Livorno, 702 ad Arezzo, 580 a Siena, 405 a Grosseto. Vanno aggiunte 156 persone decedute sul suolo toscano ma residenti fuori regione. I nuovi casi delle 24 ore sono 1.664 di cui 321 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.343 rilevati con test antigenico. Il rapporto positivi/tamponi è sceso nettamente al 14,48%, il giorno precedente era del 18,8%. Gli ultimi casi giornalieri portano a 1.441.940 il totale delle positività riscontrate dall’inizio della pandemia (+0,1% sul totale del giorno precedente). Anche i guariti crescono dello 0,1% sul totale e raggiungono quota 1.380.577 (95,7% dei casi totali). I guariti, in base al tampone negativo, sono stati 1.516 nelle 24 ore. I positivi attuali in Toscana sono ora 50.492, in lieve risalita del +0,3% rispetto a ieri. Tra loro, 457 sono ricoverati in ospedale (-6 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 16 in terapia intensiva (-1 persona il saldo tra ingressi e uscite). Le altre 50.035 persone positive sono in isolamento a casa "perché – sostiene la Regione – presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+154 persone su ieri, pari al +0,3%). (ANSA).