Salvare il Superbonus e il meccanismo di cessione del credito. Per non bloccare la crescita del settore edilizio che ha trainato la ripresa economica della Lombardia e del Paese. E’ quanto ha chiesto il Movimento Cinque Stelle in apertura dei lavori della seduta odierna del Consiglio regionale. La stessa Ance (Associazione nazionale Costruttori Edili), aveva lanciato l’allarme nei giorni scorsi chiedendo un tavolo di confronto “per definire un quadro di regole chiaro e stabile per raggiungere gli obiettivi di risparmio e di autonomia energetica”. E pure il presidente di Ance Lombardia, Tiziano Pavoni, non ha nascosto la preoccupazione principalmente sui condomini.

Erba: “La discussione merita un consiglio regionale straordinario”

«Abbiamo presentato una mozione urgente per chiedere l’impegno di questa Giunta nella tutela di una misura. Misura che ha consentito non solo la ripresa economica del Paese, ma ha permesso alle nostre imprese di lavorare e, per la prima volta, ha redistribuito risorse mettendole direttamente nelle mani dei cittadini» Ha detto il consigliere regionale comasco del Movimento 5 Stelle, Raffaele Erba. «Riteniamo che la discussione di questo tema meriti la trattazione all’interno di un Consiglio regionale straordinario. Regione Lombardia deve prendere posizione a favore delle proprie imprese e dei propri cittadini, ascoltando l’appello di ANCE».