Elezioni in Lombardia, gli iscritti del Movimento 5 Stelle dicono sì all’alleanza con il Partito democratico e il centrosinistra con Pierfrancesco Majorino come candidato presidente per le regionali lombarde del prossimo 12 e 13 febbraio. Il voto sulla piattaforma dei Cinque Stelle – dalle 10 alle 22 di ieri – ha visto la partecipazione di 4.866 iscritti che hanno risposto in 3.078 “sì” al quesito “sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia si presenti in coalizione con forze politiche di centrosinistra e altre forze civiche?”. I “no” sono stati invece 1.788.

Resta da capire che strada prenderà il partito +Europa, contrario all’intesa con il Movimento 5 Stelle. Intanto dal Terzo polo arriva l’appello a unirsi in vista dell’appuntamento elettorale.

I candidati

Ieri il presidente lombardo Attilio Fontana ha ufficializzato date e modalità delle elezioni regionali in Lombardia. Si vota domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15.

In Lombardia sono tre al momento i candidati. Per il centrodestra si ricandida il governatore uscente Attilio Fontana. La candidata del Terzo Polo con il sostegno di liste civiche è l’ex vicepresidente ed ex assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. Il centrosinistra, appunto, schiera l’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino.

Le trasmissioni di Etv

L’appuntamento elettorale lombardo verrà seguito da Espansione Tv con una serie di trasmissioni in diretta: al talk show politico Nessun Dorma, in onda il venerdì sera, si affiancherà un’altra trasmissione settimanale, ogni mercoledì alle 21.30 a partire dall’11 gennaio. Lunedì 13 febbraio, a urne chiuse, nel palinsesto di Etv verrà dedicata una lunga diretta allo spoglio dei voti e ai risultati elettorali.