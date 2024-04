Multe dei ticket sanitari e liste di attesa, Pd all’attacco: “Regione non mantiene gli impegni”.

“Sulle multe arrivate a pensionati e disoccupati per i mancati pagamenti del ticket per le prestazioni di specialistica e farmaceutica, la giunta regionale non sta mantenendo l’impegno preso in Aula lo scorso 12 marzo”, è la denuncia che arriva dal consigliere regionale del PD, Angelo Orsenigo.

“Nonostante i solleciti presentati, a poche ore dalla scadenza dei termini per il pagamento delle sanzioni, dalla Giunta non è arrivato nulla: non un atto, non un segnale – continua Orsenigo – Da domani, data di scadenza delle prime cartelle esattoriali, cosa faranno i cittadini che avevano ricevuto il sollecito per i mancati pagamenti dei ticket per le prestazioni di specialistica e farmaceutiche? Saranno costretti a pagare? Verseranno un anticipo e saranno rimborsati dopo?”, si chiede il consigliere regionale dem che parla di incapacità di Palazzo Lombardia “di agire anche sui tempi di attesa per una visita specialistica”.

“Questo, sul territorio di Como, si traduce in enormi e ulteriori problemi per i cittadini. Basti pensare che il primo appuntamento disponibile per una spirometria è tra un anno a Cantù. In una struttura della provincia di Varese il tempo di attesa scende a 15 giorni. – continua Orsenigo che conclude – Un sistema sanitario che, di fatto, discrimina i cittadini in base alla propria provincia di appartenenza non è la sanità che meritiamo. È la sanità che va cambiata dalle fondamenta”.