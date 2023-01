Partirà mercoledì il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, per Roma per le esequie del Santo Padre emerito, Benedetto XVI, morto il 31 dicembre all’età di 95 anni. I funerali saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da papa Francesco.

Mentre domani il cardinale Cantoni presiederà una solenne celebrazione eucaristica a suffragio, alle 18,30 in Duomo. Lo stesso vescovo di Como ha ricordato il papa emerito nel pontificale con il solenne canto del Te Deum in Cattedrale del 31 dicembre. Lo aveva incontrato al termine del Concistoro lo scorso 27 agosto, giorno della creazione a cardinale. “Papa Benedetto ci ha insegnato con la sua dotta dottrina la verità di Dio” aveva detto.

Giovedì i funerali a Roma

“Assecondando il desiderio del Papa emerito, i suoi funerali si svolgeranno nel segno della semplicità. Saranno solenni ma sobri”, ha affermato nelle scorse ore il portavoce vaticano. Incessante il via vai di fedeli da ogni parte del mondo da quando stamani è iniziata la veglia pubblica. La salma rimarrà esposta per la venerazione fino a mercoledì sera. Non è escluso che possano recarsi a Roma anche fedeli in partenza dalla Diocesi di Como. Non è stato possibile costituire gruppi organizzati dato il poco tempo a disposizione e visto il periodo di feste.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono stati tra i primi a rendergli omaggio.

Si tratta di esequie certamente uniche dato che non si seguirà il protocollo tradizionale per la morte di un pontefice. Benedetto XVI è stato infatti il primo papa a dimettersi, nel 2013, in 600 anni, prima di lui bisogna tornare a Gregorio XII nel 1415. Innanzitutto sarà papa Francesco, suo successore, a presiedere il rito. Inoltre non ci saranno i 9 giorni di celebrazioni liturgiche che seguono la morte di un papa e precedono l’inizio del conclave. Il Santo Padre emerito verrà poi sepolto nelle grotte vaticane.