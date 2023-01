Salta lo spettacolo dei droni del 6 gennaio. Era una delle principali attrazioni della città dei Balocchi, la kermesse natalizia che quest’anno ha traslocato da Como a Cernobbio. Un’esibizione sulla quale gli organizzatori puntavano molto ma che, come detto, è stata annullata a sole 24 ore dall’appuntamento.

La motivazione è tutt’altro che banale: mancavano le autorizzazioni. Autorizzazioni che, evidentemente, per uno spettacolo che prevede di alzare in cielo cento droni luminosi, devono essere precise e dettagliate, data la portata dell’iniziativa. Eppure, solamente a poche ore dall’evento, gli organizzatori si sono accorti della mancanza e non hanno potuto far altro che sospendere lo spettacolo.

“Avendo constatato che la società a cui era stata affidata la realizzazione dello show non era in possesso dell’intera documentazione autorizzativa – spiegano in una nota Consorzio Como Turistica e Città dei Balocchi – siamo stati costretti a prendere la decisione di sospendere i due show previsti alle 19.00 e alle 20.00”. Gli organizzatori si scusano per il forfait e promettono di fissare una nuova data.