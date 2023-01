E’ uscito dalla Rianimazione e non è più in pericolo di vita il 30enne di origini albanesi trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia martedì sera dopo una rocambolesca fuga sui tetti di via Borsieri, in pieno centro di Como.

L’allarme, scattato intorno alle 18, per la presenza di due uomini vestiti con abiti scuri che si erano arrampicati sulle grondaie. Dei due – risultati già noti alle forze dell’ordine – un 28enne rintracciato nascosto su un tetto, l’altro, il 30enne appunto, è caduto dal quarto piano di una palazzina precipitando nel cortile interno.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Da quanto si apprende ora non è più in prognosi riservata e non sarebbe più in pericolo di vita. Entrambi trovati in possesso di arnesi da scasso e oggetti preziosi insieme con le chiavi di un’auto individuata in via Benzi. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato per furto in abitazione e in esecuzione dei provvedimenti pendenti a loro carico. Il primo si trova al carcere Bassone di Como mentre il secondo – come detto – resta ricoverato all’ospedale Sant’Anna.