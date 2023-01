Vittoria della Pallacanestro Cantù contro il Basket Cremona nella gara di cartello del PalaDesio, decisiva per la definizione della classifica nella regular season e, soprattutto, per le fasi successive, a partire da quella ad orologio. La formazione di coach Romeo Sacchetti si è imposta con il punteggio di 65-58 portandosi a +6 in graduatoria rispetto alla stessa Cremona, che di Cantù è la principale antagonista in questo torneo.

Ambiente caldo, con record stagionale di spettatori a Desio, con 3.804 sostenitori presenti sugli spalti. Prima della partenza entrambe le tifoserie hanno esposto striscioni in ricordo di Gianluca Vialli – che proprio di Cremona era originario – e di Sinisa Mihajlovic, ex calciatori recentemente scomparsi.

Alla fine del primo tempo la Cantù-S.Bernardo era in vantaggio con il punteggio di 35-29 (18-11, 17-18 i parziali). Dopo la terza frazione il tabellone segnava 48-45 per i padroni di casa (13-16 il parziale). Nell’ultima parte i brianzoli sono riusciti ad aumentare il divario per giungere al 68-58 conclusivo (20-13). A suggellare il tutto, una conclusione da tre realizzata da Filippo Baldi Rossi sulla sirena. Cremona, in ogni caso, si è dimostrato un avversario grintoso e determinato fino al termine del match.

Per l’Acqua S.Bernardo i migliori marcatori sono stati Dario Hunt (20 punti), Roko Rogic (13) e Filippo Baldi Rossi (11). Dall’altra parteJalen Cannon ha segnato 12 punti.

Nel prossimo turno – 17esima giornata nel girone Verde di A2 – Cantù sarà impegnata in trasferta. Appuntamento a Treviglio alle 18 di domenica 15 gennaio.