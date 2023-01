Como. Terminati in città gli eventi legati al Natale, la giunta di Palazzo Cernezzi è al lavoro per quelli estivi. Via libera dal Comune alla rassegna “Villa Olmo Nights”, erede della precedente “Villa Olmo Festival” del 2021.

Spettacoli ed eventi di musica, teatro, danza e cinema per una durata massima di trenta giorni, dal 1° al 31 luglio. A breve sarà pubblicato il bando per assegnare l’organizzazione dell’intero evento estivo a Villa Olmo. Come si legge nel documento approvato dalla giunta comunale l’evento dovrà garantire spettacoli “di elevato livello artistico con generi differenti, compatibili con il contesto monumentale di Villa Olmo e per un pubblico eterogeneo”. Per quanto riguarda gli spazi la platea sarà posizionata sull’aiuola fronte lago con una capienza massima di 500 posti e possibilità di ampliamento a 800 posti per un massimo di cinque eventi.

E’ prevista infine la possibilità di collocare un palcoscenico coperto, attrezzato con luci, di grande dimensione nella porzione di parco davanti alla storica dimora e confinante con il lido.

Al momento – secondo le stime dei dati della precedente edizione 2021 – la fascia dei biglietti al pubblico varierà da un minimo di 10 euro a un massimo di 50 euro a persona a seconda anche del tipo dello spettacolo.

Il Villa Olmo Festival del 2021 registrò 11.296 presenze (di cui circa il 40% di turisti stranieri), con 8 appuntamenti sold out.