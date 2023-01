Torre San Vitale e mura di via Balestra. Via libera dalla giunta comunale al progetto esecutivo da 170mila euro per lavori di manutenzione straordinaria.

Nella delibera dell’esecutivo di Palazzo Cernezzi si legge che “l’amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, intende procedere ad una serie di interventi che interesseranno la parte della cerchia muraria medievale che racchiude la città murata, tra cui Torre San Vitale e le mura ad essa collegate, in via Balestra e nel primo tratto di via Battisti”.

Dopo i controlli dei mesi scorsi su Porta Torre partirà a breve dunque la manutenzione straordinaria delle fortificazioni cittadine che riguardano le mura di via Balestra. Si tratta di interventi di manutenzione e consolidamento delle fortificazioni urgenti e non più rinviabili. Due anni fa una pietra si era staccata da Torre San Vitale finendo sul parabrezza del furgone di un ambulante, distruggendolo.

Intanto – come detto – sono terminate le indagini su Porta Torre. Il Comune – nelle scorse settimane – ha affidato l’incarico ad una società di ingegneria di Tirano. La Torre, come anche il resto delle fortificazioni comasche, ad oggi è transennata. Anche in questo caso un sasso si era staccato dall’interno di Porta Torre, fortunatamente non ferendo nessuno. La fortificazione è stata dunque transennata per vietare il passaggio all’interno.

“È il primo passo che ci permetterà di conoscere l’effettivo stato di salute della struttura”, aveva spiegato nei giorni scorsi l’assessore all’ Urbanistica del Comune di Como, Enrico Colombo – Tra gennaio e febbraio avremo il risultato delle analisi”.