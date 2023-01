E’ già tempo di pensare al Carnevale. A Cantù è ormai tutto pronto le sfilate dei carri. Quest’anno ricorre la 97esima edizione. La prima è in programma tra tre settimane. L’appuntamento in maschera è lungo il circuito cittadino: piazza Volontari della Libertà – via Damiani – corso Unità d’Italia – via Manara – via Carcano.

Il lavoro è affidato all’Associazione carnevale canturino APS.

Il programma delle sfilate

La prima è in programma domenica 5 febbraio, la seconda il 19 febbraio e la “Gran sfilata” andrà in scena poi il 25 febbraio. L’inizio dello spettacolo è fissato alle 14 mentre i carri cominceranno a sfilare mezz’ora dopo.

Le entrate sono disposte su ogni strada di accesso al circuito, quindi in via Milano, corso Unità d’Italia, via Armando Diaz e via Carcano. Qui info parcheggi e ingressi.

I biglietti ordinari (costo 6 euro, ingresso gratuito per i minori di 10 anni) possono essere acquistati dal mercoledì precedente la singola sfilata sul sito liveticket.it. I tagliandi gratuiti saranno consegnati ai varchi di ingresso. In caso di annullamento per maltempo il ticket sarà utilizzabile per la sfilata successiva. Non è previsto rimborso.

I gruppi storici

Il premio lo scorso anno è andato al carro “Tra gallo e galletti, siamo sempre più poveretti”.

Sono sette i gruppi che partecipano alla sfilata: Amici di Fecchio, Baloss, Bentransema, Buscait, Il Coriandolo, La Maschera, Lisandrin.

La maschera di Cantù: Truciolo

Come Napoli ha Pulcinella, Venezia ha Pantalone, così anche Cantù ha la propria maschera per simboleggiare l’intera città e il suo Carnevale: Truciolo.

Cuore genuino, animo nobile, spirito allegro. Truciolo non poteva che essere un garzone di bottega, vista la tradizione canturina nell’arte del legno e dei mobili. Come ogni maschera che si rispetti, combina un guaio dietro l’altro.