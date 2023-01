Elezioni, tappa comasca ieri per il candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, che è intervenuto a Villa Guardia.

“Dopo 28 anni ce la giochiamo: si può cambiare. C’è bisogno di cambiamento per un servizio sociosanitario che non si faccia immobilizzare dalle liste d’attesa, per una medicina territoriale riorganizzata. Serve un cambiamento per il trasporto pubblico regionale e locale anche a Como – ha sottolineato Majorino aggiungendo – Qui sul Lario c’è il tema del dissesto idrogeologico che va affrontato con la massima attenzione per proteggere le comunità più esposte. Regione Lombardia deve tornare ad essere utile ai lombardi. Sarà un piacere tornare a Como, da presidente”.

La serata è stata anche l’occasione per presentare i candidati del Partito Democratico alle elezioni regionali in Lombardia del 12 e 13 febbraio. I comaschi in corsa sono: Angelo Orsenigo, consigliere regionale uscente e capolista, Valeria Benzoni, già sindaco di Lomazzo, Francesca Curtale, sindaco di Senna Comasco, Gianni Imperiali, già consigliere comunale a Como, Edoardo Pivanti, consigliere comunale di Claino con Osteno e assessore della Comunità Montana Lario-Intelvese, e Maria Cristina Redaelli, consigliere comunale di Menaggio.