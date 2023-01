Una donna di 62 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre andava al lavoro in bicicletta. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 a Rovello Porro, in via Galilei. La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù.

La vittima, stando alle prime informazioni, stava andando al lavoro. Era una dipendente del Comune di Rovello Porro e stava raggiungendo l’ufficio in bicicletta. Era in via Galilei quando è stata investita da una macchina, una Lancia Y condotta da una 23enne. Ancora da chiarire la causa dell’incidente.

Dopo l’impatto, la 62enne, Paola Greselin è caduta a terra e ha riportato un trauma gravissimo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. E’ intervenuta l’ambulanza della Croce Azzurra e, vista la gravità della situazione è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero del 118. Per la donna però purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ morta praticamente sul colpo.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù, che stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente. Soccorsa anche la donna alla guida dell’auto, illesa ma in stato di choc per l’incidente. Informata la procura di Como, che ha aperto un fascicolo sull’incidente.

Paola Greselin, sposata e madre di due figli, era una figura di riferimento in comune a Rovello Porro. Sconvolti e increduli i colleghi della 62enne, che l’aspettavano per iniziare la giornata di lavoro. “Siamo senza parole – dice il sindaco, Marco Volontè – Paola era un’impiegata storica dell’ufficio anagrafe, un riferimento. In questo momento posso solo dire che era un gigante a livello professionale e umano. Era disponibile per chiunque avesse bisogno e davvero aveva un grandissimo spessore umano e lavorativo”.

“L’amministrazione comunale, con grande dolore, si stringe alla famiglia e ai colleghi di lavoro per la grave perdita di Paola Greselin, deceduta questa mattina investita da un’auto – si legge in un post del Comune, che oggi non ha aperto gli uffici – Il Comune e tutti i cittadini di Rovello hanno perso un grande riferimento. Una persona attenta, gentile, sorridente, capace di incarnare la bontà nei confronti di tutti, in particolare delle persone più in difficoltà, più fragili”.