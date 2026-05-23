Da Palermo a Cantù un albero per il futuro. Oggi la commemorazione della strage di Capaci

Cerimonia di commemorazione al Parco Falcone e Borsellino di Cantù nel 34° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

I Comuni di Como e Cantù hanno organizzato insieme il momento di ricordo “Un albero per il futuro”, per rinnovare l’impegno nella diffusione della cultura della legalità, ribadire il proprio no a ogni forma di criminalità organizzata e ricordare le vittime innocenti delle mafie. L’evento è stato promosso con la Consulta permanente sulla sicurezza urbana e legalità, Progetto San Francesco-Centro Studi Sociali e Pro Loco Per Cantù.

E’ stata piantata la talea del Ficus che cresce vicino alla casa del giudice Giovanni Falcone a Palermo, simbolo di memoria e impegno civile, donata in occasione della cerimonia 2025 dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Verona.

Presenti le autorità civili e militari.