Como, assalto alla Champions, ultimo atto a Cremona

Può essere la notte più importante nella storia del Como. Lo ha sottolineato mister Fabregas alla viglia della trasferta di Cremona, che può regalare un pass Champions alla sua squadra. L’attesa è febbrile per l’ultimo turno di campionato, anche se i lariani devono attendere l’esito delle sfide Milan-Cagliari e Verona-Roma. Rossoneri e giallorossi, terza e quarta in classifica, hanno due punti in più dei lariani in classifica. Tutti in campo domenica alle 20.45.

A Cremona i tifosi comaschi non potranno seguire la squadra biancoblù, dopo la decisione del prefetto di bloccare la loro trasferta. “Mi spiace molto per loro. La situazione poteva essere gestita in un altro modo, perché questa potrebbe essere la notte più grande della nostra storia e i nostri sostenitori meriterebbero di viverla allo stadio. Non è giusto”.