Fermato dalla polizia perché notato in atteggiamento sospetto in via Milano, un comasco di 29 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di quasi dieci grammi tra hashish e marijuana.

L’uomo è stato fermato ieri sera. Era in bicicletta in via Milano e, alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi. E’ stato bloccato e controllato.