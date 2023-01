Riorganizzazione dei posti letto dell’area medica all’ospedale Sant’Anna. Un piano pensato per rivedere il rapporto tra il pronto soccorso e i reparti per fronteggiare l’ormai costante accesso record di pazienti nel reparto di emergenza e i conseguenti disagi legati ad attese spesso prolungate e alla mancanza di spazi per i malati che devono essere ricoverati.

Gli obiettivi

Il riassetto, avviato oggi, dovrebbe essere concluso entro il 22 gennaio prossimo. Il nuovo piano è stato approvato dalla direzione sanitaria dell’Asst Lariana. “Gli obiettivi – spiega l’azienda in una nota – sono la realizzazione di spazi per le admission room a servizio del pronto soccorso, come richiesto da regione Lombardia e il miglioramento delle camere destinate all’isolamento dei pazienti che si positivizzassero durante il ricovero e per tutte le patologie che richiedono l’isolamento. Il piano permetterà poi l’allineamento a quanto previsto dal piano pandemico”.

Gli spostamenti

Il nuovo assetto prevede lo spostamento di letti e reparti. Nell’area della degenza medica 1 saranno collocati i reparti di geriatria e oncologia. Nell’area della degenza medica 2 saranno collocati i reparti di cardiologia/emodinamica e nefrologia. Nell’area della degenza medica 3 saranno collocati i reparti di medicina generale e pneumologia. Nell’area dedicata alla riabilitazione verrà collocata anche la neurologia.

Durante gli spostamenti, in attesa della conclusione dei trasferimenti, l’Asst Lariana invita i familiari “a verificare l’ubicazione del reparto con il personale addetto all’accoglienza nella hall dell’ospedale”.

Le visite

Nulla cambia per quanto riguarda gli orari di visita che restano confermati dalle ore 18.15 alle ore 19, fatte salve diverse indicazioni comunicate ai familiari dal primario. Restano valide le raccomandazioni: ingresso consentito a una sola persona, obbligo di mascherina e permanenza di 45 minuti.