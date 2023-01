Il canottaggio tricolore fa tappa al centro remiero di Eupilio, sulle sponde del Lago di Pusiano. Domani, sabato 21 gennaio, è in programma la Rowing Winter Challenge in 7.20 e singolo, mentre domenica 22 si terrà la Regata Nazionale sui 6000 metri – che per i Master vale come prima tappa del loro circuito tricolore – in doppio, quattro di coppia e otto.

La Rowing Winter Challenge prenderà il via alle ore 14 con la gara del 7.20 Allievi C maschile, e proseguirà fino quasi alle ore 16; alle 15.49 è previsto lo start dell’ultimo equipaggio in gara nell’ultima regata del programma, la venticinquesima di giornata, il singolo Senior maschile. Tra gli attesi protagonisti di quest’ultima competizione due illustri protagonisti della scorsa stagione: Ivan Galimberti (Canottieri Lario), che sul quattro con Under 23 ha vinto il bronzo ai Mondiali e l’argento agli Europei, e Alessandro Benzoni (Canottieri Gavirate), campione mondiale assoluto a Racice nel quattro di coppia Pesi Leggeri. Domenica 22 invece la regata Nazionale di fondo inizierà alle 9 in punto, con il doppio Cadetti maschile. L’ultima gara, la numero 46, dovrebbe invece partire alle 10.47, e sarà quella del quattro di coppia Pesi Leggeri maschile.

Sono 32 le società in gara domani nella vera e propria Rowing Winter Challenge; 48, invece, domenica nella Gara Nazionale di Gran Fondo. Sabato 21 gennaio il club remiero con il maggior numero di atleti in gara – 20 – è la Canottieri Menaggio, seguita dai 15 della Tritium e dai 14 di Cernobbio. Partecipazione da record invece domenica 22 gennaio alla Gran Fondo nazionale da parte di Varese, che si presenta a Eupilio con ben 113 atleti; 90 sono invece quelli della Canottieri Gavirate e 58 della Lario.