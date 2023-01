Cento militari dell’Arma impegnati quotidianamente sul territorio per controlli straordinari organizzati dai carabinieri della compagnia di Cantù per la prevenzione e il contrasto dei reati. Tre gli arresti nell’ultima settimana, un 18enne accusato di tentata estorsione, un 63enne evaso dai domiciliari e un 45enna accusato di spaccio.

Le attività di contrasto ai furti in abitazioni e negozi hanno portato alla denuncia a piede libero di una 25enne. La giovane avrebbe tentato di rubare il portafoglio alla guardia di un supermercato. Due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati denunciati una serie di furti aggravati in concorso.

Interventi anche sul fronte della sicurezza stradale. Un 64enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, aveva un tasso alcolico quattro volte superiore al limite consentito. Denuncia anche per un 25enne che si è rifiutato di fermarsi all’alt al posto di blocco e ha proseguito il viaggio fino a casa, bloccato poi dai carabinieri.

I controlli per prevenire le attività di spaccio sono sfociati infine in una segnalazione di un 45enne trovato in possesso di 20 grammi di marijuana e 10 di hashish. Nel Parco Pineta, smantellati quattro accampamenti probabilmente utilizzati dai pusher per la vendita della droga.