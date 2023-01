Perdita di gasolio in città, le strade interessate. Incidente questa mattina a Como a causa della perdita di gasolio da parte di un veicolo in diverse strade del centro storico. La polizia locale di Como sui social ha informato i cittadini del pericolo caduta, postando l’elenco dettagliato delle vie in cui è avvenuta la perdita.

Si tratta di via Carducci, via Giovio, via Vittorio Emanuele e ancora piazza San Fedele, via dell’Annunciata e via Lucini.

Nelle strade interessate sono intervenuti tecnici specializzati per assorbire la perdita.