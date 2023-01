Lutto nel mondo del calcio. All’età di 79 anni è morto Carlo Tavecchio l’ex presidente della Figc e attuale numero uno del Comitato regionale lombardo della Lega Nazionale Dilettanti. Originario di Ponte Lambro, paese che ha guidato anche da sindaco e dove si svolgeranno i funerali nella giornata di lunedì alle 15.



Il decesso in seguito alle conseguenze di una polmonite. Nei giorni scorsi l’improvviso peggioramento delle condizioni e il ricovero in ospedale a Erba.

Tavecchio avrebbe compiuto 80 anni a luglio. Secondo quanto trapelato poche settimane fa alcuni club di Serie C, lo avevano contattato per sondarne la disponibilità a candidarsi come presidente della Lega Pro.

L’ultima uscita pubblica due settimane fa in occasione dell’assemblea della lega Nazionale Dilettanti. Guidò la Figc dall’ agosto 2014 al novembre 2017. Rassegnò le dimissioni dopo la mancata qualificazione al mondiale del 2018.

Le parole del sindaco di Ponte Lambro

“E’ una notizia che ci ha colti di sorpresa, l’ho visto poche settimane fa durante le feste”. Ha detto il sindaco Ettore Pelucchi. “E’ una grande perdita per il paese, era un punto di riferimento non solo perchè è stato sindaco per un lungo periodo (dal ’76 al ’95) ma anche per la sua disponibilità e la sua attenzione in particolare verso i giovani e il mondo dello sport. Non ha mai smesso di seguire la Pontelambrese”. “Tutta la comunità si stringe in questo momento di dolore alla moglie e alla figlia”. Conclude Pelucchi.