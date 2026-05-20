Ance Como: corso di formazione per 22 giovani egiziani per colmare il vuoto di manodopera

È partito oggi a Como il primo percorso di formazione professionale di livello internazionale dedicato a 22 giovani egiziani che saranno inseriti nelle imprese edili del territorio. Il progetto è promosso dalla Rete Its Lombardia e da Regione Lombardia. Si tratta di una sperimentazione innovativa che prevede la selezione dei candidati direttamente nei paesi di origine. Tra i partecipanti ci sono anche 4 ragazze, una presenza significativa in un settore tradizionalmente maschile.



Il corso ha una durata complessiva di 1.000 ore. Le prime 500 ore sono dedicate alla didattica teorica e alle attività di laboratorio, le successive 500 ore saranno invece svolte direttamente nelle aziende attraverso stage formativi. Il programma si tiene inizialmente alla residenza La Presentazione di Como, in attesa del completamento del Campus Its di Merone. I laboratori pratici sono ospitati dalla Fondazione Cfp Padri Somaschi.



Il presidente di Ance Como Eugenio Rizzuti ha sottolineato che l’iniziativa risponde a una delle principali difficoltà del settore, ovvero il reperimento di personale qualificato. Rizzuti ha spiegato che formazione, integrazione e lavoro devono procedere insieme. L’associazione è ora alla ricerca di altre imprese disponibili ad accogliere gli studenti per i tirocini e a favorirne successivamente l’assunzione stabile.