Lariofiere di Erba, l’utile cresce del 117% nel 2025. Galimberti: “Guardiamo al futuro con fiducia”

Con oltre 4 milioni di ricavi (4.294.991 per la precisione) e un utile netto che supera i 71mila euro (esattamente 71.483 euro), il 117% in più rispetto al 2024, la Fondazione Lariofiere archivia il 2025 con un risultato economico positivo e in crescita per il terzo anno consecutivo. Una crescita accompagnata dal consolidamento dell’attività fieristica e congressuale.

Un risultato significativo – viene spiegato – se letto nella complessità del contesto che ha caratterizzato negli ultimi anni il sistema fieristico nazionale e la stessa Fondazione, chiamata ad affrontare gli effetti della crisi pandemica, l’aumento dei costi energetici, l’instabilità dei mercati e il peso dell’indebitamento contratto nel periodo post-Covid per garantire continuità operativa e mantenimento della struttura.

I dati parlando di un aumento delle manifestazioni realizzate da organizzatori esterni, passate da 4 a 10 nel 2025, triplicando il valore aggiunto generato rispetto al 2024.

Parallelamente, si consolida il ruolo di Lariofiere come organizzatore diretto di manifestazioni di riferimento per il territorio e per le filiere produttive. In particolare, Fornitore Offresi Meccanica capace da solo di generare circa un quarto del fatturato complessivo dell’ente. Positivi anche i risultati di Ristorexpo, Agrinatura, Young, Mostra Artigianato e delle attività congressuali, che nel 2025 hanno portato a Lariofiere circa 50 eventi tra assemblee, convention, incontri istituzionali e appuntamenti aziendali.

“Disporre di una gestione economicamente solida, capace di generare marginalità operativa e sostenere investimenti, rappresenta un elemento essenziale per rafforzare il posizionamento competitivo della Fondazione e accompagnarne la crescita nel medio periodo” dichiara il presidente Marco Galimberti che ha riconosciuto il contributo determinante del suo predecessore, Fabio Dadati, in carica fino allo scorso mese di luglio.

“Guardiamo ora al futuro – conclude il presidente della Fondazione – con fiducia e con obiettivi chiari rafforzando il ruolo di Lariofiere quale piattaforma fieristica e congressuale di riferimento per il Nord Ovest della Lombardia e quale polo capace di attrarre progettualità, generare valore economico e rafforzare il legame con il sistema imprenditoriale e istituzionale del territorio.”