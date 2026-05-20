CNA Lombardia: “Nel Comasco nel 2026 calano l’export e i prestiti alle imprese”

L’economia lombarda nel 2026 si conferma a due velocità: mentre alcuni indicatori evidenziano come la regione stia ancora vivendo un momento di stagnazione, altri indicano come ci sia una ripresa decisa nonostante la situazione geopolitica preoccupante. L’export relativo al 2025 ha retto il peso delle tensioni internazionali arrivando a toccare quota 167 miliardi di euro, mentre nella provincia di Como è calato del 4,5% rispetto al 2024. Così come i prestiti alle imprese, che sul Lario diminuiscono del 5,7%. In Lombardia, il credito alle piccole e medie imprese ha perso il 24% negli ultimi cinque anni. Sono alcuni dei dati forniti da CNA Lombardia nel Secondo Focus 2026 sull’andamento dell’economia regionale, realizzato dal Centro Studi Sintesi.

Dopo il forte recupero post-covid del 2022, la crescita del PIL lombardo è continuata su ritmi più contenuti. Le proiezioni per il 2026 indicano un ulteriore rallentamento (+0,4%). Per quanto riguarda l’occupazione lombarda, tra il 2024 e il 2025, è cresciuta in media di quasi 29mila unità. A Como è invece diminuita dello 0,5%. Segno negativo anche per le province di Monza e Brianza, Lecco, Cremona e Bergamo.

Tra marzo 2021 e marzo 2026 il numero di imprese attive in Lombardia è sceso di quasi 3mila unità. A Como si registra un -2%. Saldo negativo anche per le imprese artigiane a marzo 2026 rispetto al 2025. Sul Lario sono diminuite del 4,9%, il dato peggiore tra le province lombarde.

“Stiamo silenziosamente strozzando chi produce e crea lavoro ogni giorno nei nostri comuni – commenta Giovanni Bozzini, presidente di CNA Lombardia – Un calo del credito del 24% per le piccole imprese non è una flessione fisiologica, è una vera e propria desertificazione finanziaria. Se non si inverte questa rotta sul credito, – conclude Bozzini – la decrescita del numero delle imprese artigiane rischia di subire un’accelerazione drammatica”.