🔴 LIVE Stati Generali IA, la diretta web da Palazzo Lombardia

Il futuro dell’innovazione passa oggi da Palazzo Lombardia. Dalle ore 14:30, Espansione TV trasmette in diretta web gli “Stati Generali dell’Intelligenza Artificiale”, l’appuntamento che riunisce a Milano il mondo scientifico, le istituzioni e i principali stakeholder del settore.

I lavori vedranno la partecipazione del Presidente Attilio Fontana e avranno come momento centrale il dialogo con il Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, dedicato al rapporto tra scienza e responsabilità nell’era degli algoritmi. Il programma prevede tre tavole rotonde con esperti della Commissione Europea, del Politecnico di Milano e rappresentanti di grandi player come Intesa Sanpaolo e HP. Al centro del dibattito: la gestione dei dati, le nuove competenze e il ruolo della Lombardia come hub tecnologico, focus che vedrà tra i protagonisti anchel’assessore all’Innovazione Alessandro Fermi. Appuntamento su Etv a partire dalle 14:30 per seguire l’intero evento.