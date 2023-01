Elezioni regionali in Lombardia. Sanità e trasporti sono i temi centrali per il Movimento 5 Stelle che nel pomeriggio di oggi ha presentato i candidati comaschi in corsa per le elezioni regionali della Lombardia a sostegno del candidato presidente Pierfrancesco Majorino.

La lista è formata da Raffaele Erba, consigliere regionale uscente, Simona Ruscitto, architetto, Luca Ceruti, capogruppo pentastellato in consiglio comunale a Como dal 2012 al 2017, Rosaria Battaglia, presidente dell’associazione “Penta” di contrasto alla violenza sulle donne e tutela dei minori, Mirko Zaffaroni avvocato e Giulia Sala, imprenditrice nel settore della ristorazione.

Presente anche il senatore pentastellato Bruno Marton che ha spiegato: “Migliorare sanità e trasporti sono le nostre priorità. Proprio in questi giorni mi sto occupando dei frontalieri che ogni giorno raggiungono la Svizzera dalla provincia di Como. Martedì verrà discusso in Senato il mio ordine del giorno che chiede al Governo di prolungare lo Smart Working per chi lavora oltreconfine: una risposta positiva dell’aula assicurerebbe vantaggi non soltanto per i lavoratori e per le imprese ma anche per la viabilità e per la qualità dell’aria di tutto il Comasco”.