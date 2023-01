Caro bollette. Controlli e verifiche gratuite delle bollette di energia e gas, ampliata l’offerta – nata nel 2014 – di Confcommercio Como rivolta agli associati.

“Oggi più che mai – afferma Graziano Monetti Direttore di Confcommercio Como – le imprese hanno bisogno del supporto necessario per affrontare il caro bollette. E’ per questo che abbiamo deciso di ampliare i nostri servizi e di offrire alle aziende nostre Associate diverse opportunità che possano aiutarle ad ottimizzare i consumi e risparmiare sui costi”.

La crisi energetica per imprese e consumatori è ancora in atto. Secondo infatti l’Osservatorio Energia di Confcommercio, a ottobre il costo dell’energia per le imprese del terziario si attesta su una spesa complessiva tra elettricità e gas per il 2022 di circa 40 miliardi di euro rispetto ai 13 miliardi del 2021.

Possono usufruire del servizio tutti gli associati con e senza partita iva. E’ sufficiente inviare le ultime bollette di energia elettrica e gas via mail a sportelloenergia@confcommerciocomo.it. Con questo servizio sarà possibile: verificare se e quanto è possibile risparmiare.

“Con questi nuovi servizi – afferma il Presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri – si è voluto ancor di più essere vicini ai nostri associati fornendo loro un supporto in assoluto innovativo e unico nel suo genere, una nuova gamma di servizi in linea con i tempi che stiamo attraversando, così da accompagnare i nostri associati in un percorso finalizzato alla protezione anche da pratiche commerciali scorrette che frequentemente rileviamo”.

