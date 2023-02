Mancano pochi giorni alla prima sfilata dei carri allegorici del carnevale di Cantù. Domenica, lo spettacolo delle maschere, delle bande musicali e delle monumentali realizzazioni dei gruppi attraverserà la città da piazza Volontari della Libertà e poi per via Damiani, corso Unità d’Italia, via Manara fino a via Carcano.

La manifestazione storica, arrivata alla 97esima edizione, sarà aperta dal carro di Truciolo, maschera ufficiale della città di Cantù su cui potranno salire 20 bambini ogni giorno. La manifestazione inizierà alle 14:00 e per il pubblico, le entrate al circuito saranno predisposte su ogni strada di accesso. Il costo dei biglietti (acquistabili online o al bar di piazza Sirtori a Cantù) sarà di 6 euro. Ingresso gratuito invece per i bambini fino a 10 anni.

La seconda sfilata è in programma il 19 febbraio mentre il gran finale sabato 25 febbraio. La novità di quest’anno: l’esibizione (il pomeriggio di sabato 4 febbraio) in via Matteotti e piazza Garibaldi. La banda Giuseppe Verdi di Vighizzolo accompagnerà 7 majorettes di Gerenzano. Ogni majorette indosserà la fascia colorata di un gruppo di costruttori di carri.

Per scegliere il carro vincitore verranno distribuite 40 schede di valutazione ad ogni sfilata. La scheda verrà consegnata a persone non residenti a Cantù. La premiazione, come di consueto, al termine della “Gran sfilata” del Sabato Grasso. Il comune di Cantù, in vista dell’evento, ha predisposto anche le misure viabilistiche: i divieti al transito e le limitazioni alla sosta.